Rischio fai-da-te dietro al boom dei test sierologici. Le indicazioni degli Ordini dei Medici

Asl e Regione chiedono prudenza, mentre privati e alcune amministrazioni comunali spingono per campagne a tappeto. Certo è che qualsiasi iniziativa che preveda l'esecuzione di test sierologici sul Covid19 non passa inosservata: i laboratori accreditati dalla Regione per l'esecuzione dei test sono subissati di telefonate con le richieste di prenotazioni e qualsiasi iniziativa promossa da Comuni e centri privati richiama centinaia di adesioni.

Eppure, come ricorda una nota dell'Ordine dei Medici di Torino "questi test non rilasciano in alcun modo una patente di immunità per le persone che lo effettuano: servono ad attestare l’avvenuta infezione, ma non altro".

Una situazione che spinge il consigliere regionale del Pd, Domenico Rossi, vice presidente della Commissione Sanità a chiedere un piano regionale di gestione dei test e delle modalità di accesso. Attualmente, infatti, l'unica indicazione specifica è che si tratta di test a carico del cittadino che dunque chiede e paga la prestazione.

“Il quadro è disomogeneo - precisa Rossi -: in alcuni casi, ad esempio, i centri di ricerca non richiedono ricetta medica e i costi per l’esame sono diversi in base alle province… Insomma, occorre emanare linee guida sulle modalità di accesso, erogazione e costi dei test sierologici da parte dei laboratori privati per i cittadini. Così come va chiarito che tipo di comunicazione debba esserci con le Asl di riferimento. Per questo ho presentato un ordine del giorno che impegna in tal senso la Giunta e che mi auguro venga discusso e approvato al più presto”.

Un ordine del giorno che richiede un ulteriore e più significativo sforzo al governo regionale. “Occorre affiancare alla liberalizzazione dei test un piano di epidemiologia regionale che raccolga e analizzi parte di questi risultati - conclude Rossi - Uno strumento strategico fondamentale che preveda follow-up nei mesi successivi utili ad avere informazioni sulla circolazione del virus, sull’immunizzazione sviluppata dalla popolazione e sulla persistenza degli anticorpi a lungo termine”.

Dal canto suo, l'Ordine dei Medici di Torino, va ben oltre: "I test sierologici - si legge in una nota - rappresentano uno strumento utile per effettuare indagini epidemiologiche su larga scala e comprendere la reale portata dei contagi avvenuti in questi mesi, specialmente in alcuni segmenti della popolazione (come sanitari e forze dell’ordine), ma non possono costituire un mezzo di diagnosi né possono autonomamente certificare un’avvenuta guarigione, se non affiancati da altri strumenti indispensabili come i tamponi, in quanto la presenza di anticorpi non esclude la possibilità di essere ancora contagiosi. L’utilizzo dei test sierologici da parte di singoli cittadini, ancorché possibile, è fortemente sconsigliato: l’interpretazione del risultato, infatti, non può essere lasciata al fai-da-te e alla curiosità della singola persona, ma richiede la supervisione di un medico che decida gli ulteriori accertamenti necessari. Anche nelle aziende il loro impiego deve avvenire sempre sotto la supervisione di un medico competente, per evitare utilizzi impropri e per proteggere la salute dei lavoratori".

Alle aziende, pertanto, viene raccomandato uno scrupoloso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, a cominciare dalle mascherine e il necessario distanziamento reciproco, oltre a tutte le misure a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.