Partito il servizio di assistenza ai minori: ecco la giornata tipo

E' partito regolarmente, così come era stato preventivato, il servizio di assistenza ai minori che i Comuni di Borgosesia e Quarona hanno organizzato per chi deve rientrare al lavoro e non ha nessuno che possa occuparsi dei figli.

La sperimentazione, aperta ai bambini da 3 a 10 anni, rappresenta al momento un progetto pilota in tutta Italia e, nella mattina in cui è partito il servizio, i due centri valsesiani hanno conquistato una ribalta televisiva nazionale. Una curiosità che, assicurano dagli uffici comunali di Borgosesia, non è solo giornalistica: diverse amministrazioni comunali si sono già fatte avanti per chiedere copia della delibera e del progetto al fine di valutare se sia proponibile anche in altre realtà.

«Questo servizio è la risposta alle domande di famiglie che hanno contattato me e i miei assessori per mettere in evidenza il problema dell’accudimento dei bambini nel momento del riavvio dell’attività lavorativa – spiega il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani –. Noi non ci poniamo in contrasto con il Governo, ma offriamo una soluzione a un problema oggettivo, che riguarda i nostri cittadini come tanti altri italiani: sarebbe davvero costruttivo che il Ministro, anziché bloccarci a priori, seguisse il nostro progetto, che potrebbe essere esteso, con le stesse modalità, anche altrove».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Francesco Pietrasanta, sindaco di Quarona. "Si tratta di una modalità di assistenza tale da conciliare i tempi di lavoro e famiglia, in una situazione protetta dal punto di vista igienico-sanitario. L’idea è nata poiché di gran lunga preferibile a scelte alternative di un servizio di baby sitter a domicilio che espone a maggiori rischi sanitari sia il personale che le famiglie. In questo caso ci troviamo ad utilizzare locali sanificati, sufficientemente ampi da non creare assembramento, il personale e i bambini sopra i 6 anni di età hanno l’obbligo dell’uso dei dispositivi sanitari di protezione individuale, nonché di effettuare tutte le altre operazioni di igienizzazione quotidiana previste dal protocollo. Inoltre, il personale che si occupa dei bambini ha eseguito test sierologici e tamponi diagnostici Covid-19".

Dalla giornata di lunedì e nelle ultime ore, tuttavia, sono fioccate polemiche anche accese sull'iniziativa: l’11 maggio era già tutto pronto per accogliere i bambini nelle scuole borgosesiane di proprietà del Comune, ma nel pomeriggio la dirigente scolastica di Borgosesia ha negato, su indicazione del Ministero, la possibilità di utilizzare la scuola primaria “Pietro Villa “ e la scuola dell’Infanzia di via Partigiani.

Così, in poche ore, sono stati attrezzati i locali dell’Asilo Nido e del Centro Polifunzionale Pro loco, in modo da offrire alle famiglie il servizio promesso.

«Il protocollo steso dagli uffici comunali - aggiunge il sindaco - è stato sottoposto all’attenzione del professor Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento Clinico di Malattie Infettive dell’Università di Torino, alla Regione Piemonte e al Servizio di Igiene Pubblica dell’Asl, ottenendo ovunque parere positivo. Addirittura le nostre regole sono anche più restrittive da quelle previste dal Governo per i centri estivi – commenta Tiramani – garantendo ai bambini massima sicurezza».

L’assistenza si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, è rivolta a bambini che frequentano le scuole di Borgosesia al costo simbolico di 1 euro all’ora. I bambini sono divisi in gruppi di 5 (4 per la fascia 3-6 anni), in modo che negli ambienti sia rispettata una proporzione di 1 bambino per ogni 4/5 metri quadri.

I bambini delle scuole elementati potranno collegarsi alla rete per seguire le loro lezioni on line e fare i compiti; saranno seguiti da educatori ad hoc, personale della ditta che fornisce al Comune il servizio di pre-post, come previsto dal Decreto Salva Italia. I bambini potranno anche svolgere attività ludico-ricreativa, purché venga sempre garantita la distanza sociale di almeno un metro, almeno due metri all’esterno.

Tutte le superfici delle aule vengono sanificate con i detergenti forniti dall’Amministrazione Comunale almeno una volta all’ora, e sempre prima dei pasti. I locali vengono arieggiati più volte durante la giornata, non meno di una volta all’ora per almeno 10 minuti. I bambini devono lavarsi le mani almeno una volta all’ora. Viene misurata la febbre a bambini e assistenti più volte nel corso della giornata. L’accesso ai servizi igienici si svolge evitando contatti tra minori.

I pasti vengono consegnati in monoporzioni sigillate, devono essere consumati all’interno dell’aula o anche all’aperto, purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e si rispetti la divisione dei gruppi classe.

In accordo con le famiglie, sia gli ingressi che le uscite vengono scaglionati e distribuiti rispettivamente tra le 8 e le 9 e tra le 16,30 e le 18. Prima di ogni ingresso a scuola il personale incaricato dal Comune misura la febbre ai bambini e agli assistenti. Viene comunque richiesto alle famiglie di provvedere a misurare la febbre a tutti i componenti ogni mattina prima di uscire, in modo da trattenere a casa i bambini in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°. I bambini da 6 a 10 anni, i loro accompagnatori e gli assistenti sono tenuti ad indossare sempre la mascherina. Non c’è obbligo di mascherina solo per i bambini da 3 a 6 anni.

«Tutto è stato studiato nei minimi dettagli e approvato dal professor Di Perri: siamo orgogliosi di fornire un servizio così importante alle famiglie della nostra città – conclude Tiramani – e siamo anche orgogliosi di avviare quella che riteniamo a tutti gli effetti una valida sperimentazione, tanto che già a poche ore dalla presentazione altre città italiane ci hanno richiesto il protocollo per poterlo adeguare alle loro esigenze. Ci auguriamo che anche dal Ministero arrivi la giusta considerazione, non una opposizione aprioristica: siamo convinti che per ogni problema ci sia una soluzione, bisogna ingegnarsi a trovarla ed impegnarsi per applicarla, tutti insieme possiamo aiutare le famiglie italiane in questo momento di seria difficoltà ».