Tiramani: Ma quali locali scolastici, usiamo la palestra del Comune

“Le facce serene dei genitori che hanno potuto lasciare finalmente i propri figli prima di andare a lavorare in un contesto sicuro e protetto, vale più di ogni altra cosa.

Borgosesia e Quarona sono un esempio per tutta Italia” ha scritto Paolo Tiramani, parlamentare ma qui in veste di sindaco di Borgosesia.

E l’attacco dei sindacati?

«Non rispondo, anche perché hanno sbagliato.»

Cosa?

«Hanno scritto che vogliono sapere se è già stata presentata al Consiglio dell’Istituto comprensivo di Borgosesia la richiesta di utilizzo dei locali scolastici, ma quali locali?

Bastava leggere l’Ansa. Non usiamo i locali scolastici».

Nel comunicato Ansa si legge “Cinque i banchi distanziati l'uno dall'altro all'interno dello stabile, individuato dall'amministrazione comunale come alternativa alle scuole cittadine”.

E lo stabile è la palestra del Comune di Borgosesia.

Si legge ancora: "Stamattina abbiamo iniziato a fare conoscenza - aggiunge Pamela Bianchi, operatrice impegnata con un altro gruppo di bambini delle elementari, tra cui due fratelli -; proseguiremo con alcuni compiti, disegni e lavoretti, prima di poter andare a fare una passeggiata nel parco"