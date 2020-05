Servizio di assistenza minori: Frediani (5 Stelle) chiede l'intervento del Prefetto

Riceviamo e pubblichiamo.

In provincia di Vercelli tre sindaci in cerca di visibilità, con il sostegno della Giunta regionale, stanno violando il DPCM del Presidente del Consiglio solo per fare facile propaganda. L'articolo 48 del decreto lascia poco spazio alle fantasiose interpretazioni dei sindaci, nel testo infatti si parla chiaramente di possibilità di erogare servizi (come ad esempio i centri diurni) con diverse modalità durante la “Sospensione dei servizi educativi e scolastici” e non di attivazione da zero di nuovi servizi.

L'obiettivo di questa iniziativa non ci sembra sia il bene dei bambini e delle famiglie, quanto piuttosto fare facile propaganda sfidando le disposizioni del Governo. In questo momento, così delicato, la salute di famiglie e bambini dovrebbe essere messa al primo posto. Le difficoltà delle famiglie sono comprensibili, ma la soluzione non può essere lo spot di un sindaco. E' necessario intervenire in maniera complessiva, sull'intero territorio regionale, attraverso il dialogo istituzionale a tutti i livelli.

A fronte di una violazione così evidente delle disposizioni dello Stato, pensiamo sia auspicabile un chiarimento da parte del Prefetto anche a tutela delle famiglie coinvolte.