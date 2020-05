Sanificazione di centro e frazioni: il calendario degli interventi a Borgosesia

Continua l’operazione di sanificazione delle strade e dei marciapiedi a Borgosesia e nelle sue frazioni: anche nella Fase 2.

In centro la sanificazione viene effettuata durante la quotidiana pulizia effettuata con spazzatrice meccanica per quanto riguarda le strade e con spazzatrice manuale elettrica per i marciapiedi.

Nelle frazioni, da venerdì 15 maggio e per tutto il mese di giugno, si ricorrerà anche a un nebulizzatore, che spargerà il prodotto sanificante fino ad 1,5 metro di altezza: «Questo tipo di intervento viene effettuato ogni venerdì dalle ore 20 alle 22 – spiega Dario Pavanello, direttore di Seso – chiediamo pertanto ai frazionisti di ricordarsi, in quegli orari, di chiudere le finestre e ritirare i panni stesi, per agevolare gli operatori nelle loro funzioni».

Nel ricordare che i prodotti utilizzati per la sanificazione di strade, marciapiedi ed aree delle frazioni non producono in alcun modo effetti negativi né sulle persone né sugli animali, l’amministratore unico di Seso, Marisa Varacalli, sottolinea il lavoro attento svolto dalla partecipata del Comune negli ultimi mesi: «Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – dice Varacalli – abbiamo subito avviato, di concerto con il Sindaco Tiramani, una serie di operazioni volte a igienizzare strade, marciapiedi e spazi comuni della nostra città e delle frazioni. Un’operazione che ha contribuito a rendere più sicuro il nostro territorio e che portiamo avanti nella convinzione che da queste valide dinamiche sinergiche dipende la rapida ripresa di tutto il tessuto economico e sociale borgosesiano».