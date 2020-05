Bonus da 600 euro: ecco chi dovrà restituirlo

Bonus da 600 euro: qualcuno non lo ha mai ricevuto, altri rischiano di doverlo restituire. Erogato in un regime di emergenza a lavoratori autonomi e partite Iva, il Bonus inserito nel Decreto Cura Italia prevedeva requisiti di accesso che l'Inps verificherà ex post, chiedendo indietro il denaro a coloro che non risultassero in possesso dei requisiti.

Una scheda curata dall'Ansa segnala che dovranno restituire i 600 euro coloro che sono già iscritti a un'altra forma previdenziale obbligatoria; i titolari di pensione; i titolari del reddito di cittadinanza; tutti coloro che al momento della richiesta non avevano i requisiti di accesso. Per ottenere il bonus, infatti, i lavoratori stagionali dovevano aver cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio e il il marzo; gli operai agricoli devono aver effettuato almeno 50 giorni effettive di attività nel 2019; i lavoratori dello spettacolo devono avere 30 giorni di contributi giornalieri versati nel 2019. Non è invece tenuto a restituire il bonus chi pur avendo un reddito alto abbia però i requisiti di legge: il reddito, infatti, non è un requisito per l'ottenimento del bonus.