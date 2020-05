"Il 22 marzo: l'ultima volta in cui ho sentito la voce di mia madre"

Agnese Azzini era una donna come tante, che il coronavirus si è portata via. E il figlio, Mario Casalino, vuole ricordare e raccontare gli ultimi giorni.

«Mia mamma, aveva 88 anni, non prendeva nessun farmaco, solo mezza pastiglia al giorno per lo stomaco, Insomma, stava bene».

Verso le 11 del 2 marzo la donna, che vive insieme al figlio Mario Casalino in via Lullo, esce di casa con l’intenzione di andare a ritirare la pensione all’ufficio postale dell’Isola. Ha vissuto per tanti anni nel rione, non ha voluto cambiare ufficio.

In via Lullo però la donna rovina a terra, qualche passante chiama l’ambulanza, la donna viene ricoverata al pronto soccorso del Sant’Andrea.

«Mi sono precipitato, c’era già un po’ di casino per il coronavirus, ma non più di tanto. Dopo due, tre ore riesco a parlare con un medico che mi dice: sua madre ha riportato la frattura dell’omero destro di sei costole, dobbiamo quindi tenerla in osservazione.»

Il giorno dopo a Mario viene comunicato che la madre è stata ricoverata in pneumologia, al sesto piano. «Mi hanno spiegato – racconta – che dovevano verificare se la rottura delle costole aveva provocato danni ai polmoni.»

«Sta di fatto – racconta Mario – che dopo una settimana eravamo fiduciosi: mamma infatti stava bene e si era ripresa. Nel frattempo - dice ancora Mario - le cose erano cambiate. Quando andavo a trovarla mi misuravano la temperatura, mi facevano le domande di rito, come a tutti del resto. Eravamo in piena emergenza.»

La signora intanto viene ricoverata in nefrologia. Pare per degli accertamenti. «Un medico mi ha infatti telefonato per dirmi che attendevano solo il parere della pneumologia e poi l’avrebbero dimessa.»

Il 13 di marzo Mario vede sua madre per l’ultima volta.

Poi riceve solo telefonate. «Mi hanno comunicato che erano sospese le visite, e che se avevo dei capi di biancheria da portare a mia madre dovevo portarli in ospedale, ma avrebbero provveduto loro. Io, oltre ai capi di abbigliamento alla mamma ho portato un telefonino, così almeno ci potevamo sentire.»

Altra telefonata. «Una dottoressa mi dice che mamma è risultata positiva al coronavirus, quando capisce che sono preoccupato mi dice che faranno il possibile e che non era il caso che mi fasciassi la testa.»

L’ultima telefonata, il 22 di marzo: «Mario vieni a prendermi».

«Non posso mamma. (Poi ha messo giù il telefono)».

La voce di Mario adesso è rotta dal pianto. «Il 24marzo è morta. La voglio ricordare, è possibile?»

È giusto Mario. È giusto.