Rubavano i libretti degli assegni ad anziani sacerdoti, e depredavano i conti delle parrocchie: 5 arresti e 5 denunce - IL VIDEO DEI COLPI

Si intrufolavano nelle case di anziani sacerdoti e sottraevano loro i libretti degli assegni di conti intestati a sacerdoti e parrocchie; poi li compilavano falsificando le firme e incassavano somme anche molto ingenti. Oppure, quando c'era l'occasione, sottraevano oggetti preziosi che poi smerciavano sul mercato della ricettazione.

Un modus operandi collaudato negli anni quello portato alla luce da un'inchiesta della Squadra Mobile della Questura di Vercelli, diretta dal Commissario Capo Gianluca Tuccillo, che, all'alba di martedì, ha dato esecuzione a cinque ordinanze di misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di molteplici furti e truffe ai danni di anziani sacerdoti. Inoltre, sono state denunciate altre cinque persone per i reati di ricettazione e riciclaggio.

Dai primi giorni del dicembre scorso, gli uomini della Polizia di Stato, a seguito di una rapina perpetrata all’interno di una chiesa di Casale Monferrato in cui era stato sottratto un portafoglio a un’anziana signora, erano impegnati in una laboriosa attività d’indagine finalizzata a identificare un gruppo di soggetti, poi rivelatisi specializzati nel commettere reati predatori ai danni di sacerdoti che svolgono le funzioni di parroco nelle chiese piemontesi.



Nel corso dell’attività investigativa, era emerso un primo episodio criminale in cui quattro soggetti, facenti parte del gruppo criminale in questione, si erano resi responsabili di un furto in abitazione ai danni del parroco, 82enne, di una chiesa della provincia di Cuneo. Dopo aver rubato la chiave dell’abitazione del prelato, il gruppo si era introdotto nell’appartamento impossessandosi, staccandoli dalla matrice, di numerosi assegni, poi falsamente compilati e cambiati.

Dall’attività svolta, risultava, inoltre, la responsabilità del figlio, incensurato, di uno dei componenti della banda il quale aveva provveduto al riciclaggio di parte dei proventi del furto cambiando alcuni assegni e versandoli sul proprio conto corrente bancario. Il valore degli assegni rubati, falsamente compilati e incassati, risultava ammontare a circa 60mila euro.

Nel prosieguo dell’attività d’indagine, si è scoperto che, tra l’anno 2018 e l’anno 2019, i componenti del gruppo criminale avevano perpetrato un furto all’interno dell’abitazione del parroco, 86enne, di una chiesa della Provincia di Alessandria dove avevano asportato numerosi assegni in bianco.

Gli assegni, compilati in modo contraffatto, erano stati riciclati oltre che dagli stessi, anche dalla moglie di uno dei componenti della banda e da un altro soggetto; i due, entrambi incensurati, sono stati denunciati per riciclaggio.

Il valore degli assegni rubati, falsamente compilati ed incassati, in questo caso ammontava a circa 35.000 euro.

Il terzo crimine contestato è l’ennesimo furto in abitazione commesso ai danni di un parroco, 79enne, di una chiesa della Provincia di Alessandria in cui, dopo aver forzato la porta d’ingresso, i soggetti asportavano alcuni monili in oro, anche di consistente valore, che venivano poi venduti a due ricettatori. Un furto che ha fruttato al gruppo circa 5.000 euro. I due ricettatori, entrambi pluripregiudicati, sono stati identificati e segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

Proseguendo l’attività d’indagine gli uomini della Squadra Mobile riuscivano a scoprire un quarto episodio. I delinquenti erano riusciti a porre in essere una truffa aggravata e un furto in abitazione ai danni di un Parroco, novantenne, di una chiesa della Provincia di Biella. In particolare, con astuti raggiri, erano riusciti a truffare il sacerdote vendendogli, a un prezzo fuori mercato, una finta strumentazione per la prevenzione antincendio della chiesa.

Durante l’azione criminosa, facendosi accompagnare a turno dal sacerdote, con una banale scusa, in un’altra stanza, i ladri erano riusciti a rubare alcuni assegni in bianco che sono stati falsamente compilati e consegnati a un altro soggetto, pluripregiudicato, per il successivo riciclaggio. Quest’ultimo è stato identificato e denunciato: il provento del furto si aggirava intorno ai 10.000 euro.

Infine i componenti della banda, dopo aver ideato un piano complesso, hanno messo a segno un colpo anche nei confronti di un parroco, ottantacinquenne, di una chiesa di Ivrea (Torino) una truffa aggravata approfittando della sua minorata difesa dovuta all’età. Presentandosi al sacerdote come appartenenti a un'organizzazione religiosa, i due sono riusciti a farsi consegnare dal prelato una cospicua somma di denaro con la scusa di dover commissionare la fabbricazione di una targa commemorativa in oro zecchino destinata a un monsignore per l’impegno da questi profuso negli anni.

I proventi del gruppo criminale, operante nell’intero territorio piemontese ed in particolare nelle Province di Vercelli, Torino, Alessandria, Biella e Cuneo, sono risultati ammontare a oltre 100.000 (centomila) euro.

Tutta l’attività di indagine è stata coordinata e seguita dalla Procura della Repubblica di Vercelli e, dopo aver raccolto gli indizi di colpevolezza da parte della Polizia Giudiziaria, il Gip, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso cinque ordinanze di misure cautelari. All’alba di stamattina i quattro componenti della banda, tre uomini e una donna, tutti italiani pluripregiudicati, e uno dei riciclatori, anch’egli italiano con numerosi pregiudizi penali, sono stati raggiunti dagli agenti della Terza Sezione della Squadra Mobile della Questura di Vercelli che hanno dato esecuzione alle ordinanze degli arresti domiciliari e denunciato a piede libero gli altri cinque ricettatori e riciclatori.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari effettuate, presso l’abitazione di uno dei ricettatori sono state rinvenute, oltre a molteplici monili in oro e orologi di pregio, abilmente celati all’interno di un comodino della camera da letto, numerose mazzette di denaro contante, con banconote in taglio da 100 e 200 euro, per un totale di oltre 100.000 (centomila) euro.

Gli oggetti preziosi e l’ingente somma di denaro, provento dell’attività delittuosa, sono stati immediatamente sequestrati dagli investigatori.

Sono in corso ulteriori indagini per verificare se i malviventi si siano resi responsabili di altri episodi delittuosi oltre a quelli descritti. Sono, inoltre, pendenti altri procedimenti penali presso le autorità giudiziarie di questa regione, nei luoghi dove si sono consumati gli altri reati.