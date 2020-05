Frana sulla provinciale 72: il tratto è chiuso al traffico

Frana, nella giornata di martedì, poco prima di mezzogiorno, sulla provinciale 72 della Valsessera: all'improvviso alcuni enormi blocchi di roccia si sono staccati dalla parete, rovinando al suolo, nel tratto stradale poco dopo lo stabilimento Portalupi.

Al momento del distacco, fortunatamente, non c'erano auto in transito: tuttavia il tratto stradale tra la Valsessera e la Guardella di Borgosesia risulta ostruito dai massi e chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco di Varallo che stanno effettuando i controlli sulla sicurezza del versante e il personale della Provincia di Vercelli per gli interventi di ripristino.