Mascherine lavabili, le vie della consegna di mercoledì

Mercoledì 13 maggio prosegue la distribuzione delle mascherine lavabili e riutilizzabili fornite dalla Regione Piemonte.

Ecco nel dettaglio le zone interessate (sulla base della divisione della città in zone, così come effettuata dal Comune.

Zona 2: via G. B. Viotti, via Marsala, via Casimiro Ara, via Dante Alighieri, via Gobetti, via Vibio Crispo, vicolo San Salvatore, via Mandelli, piazza Tizzoni, via A. Borgogna, via A. Bodo, via Gattinara diZubiena, via Rosanna Re, via Silvio Pellico, via Cappellina, via Conte Rosso, via Conte Verde, via Dal Pozzo, vicolo Larghi, vicolo Santa Chiara, via Gioberti, piazza Palazzo Vecchio, via Sant'Ugolina, via Foà, piazza D'Azeglio, via Castelnuovo Delle Lanze, via Dei Mercati, via Dino Serazzi, via Morosone, vicolo Francesco Leale, piazza Sant'Eusebio, via Brighinzio, piazza G. Bicheri, via Guala Bicheri, via Simone diCollobiano, via Sant'Antonio, piazza D'Angennes, piazza Mella, via Mella, via Monte diPietà, via Lanino, via Frova, via Filippa diMartiniana, piazza Ranza, via Montagnini, via Duomo, via Verdi, piazza Cavour, via Cavour, via San Michele, via Feliciano diGattinara, via Camillo Leone, via Gallardi, via Bava, via Crispi, vicolo Croce diMalta, vicolo Pelipari, vicolo San Bernardino, vicolo Santa Caterina, vicolo Tommaso diLangosco, via Galileo Ferraris, piazza Zumaglini, via F.Lli Bandiera, piazza Risorgimento, via Dionisotti, via Balbo, via Nigra, via F.Lli Laviny, piazza San Marco, via Carlo III diSavoia, via Duchessa Iolanda, via G. Mameli via Vittorio Veneto.

Zona 5 via Terracina, (civ. 6 E Da 3 A 9) corso M. Prestinari (civ. Da 9 A 157 E Da 6 A 118), piazza B. Mazzucchelli, via F. Testi (civ. Da 10 A 48), via G. Prati, via G. Borsi, via G. Boccaccio, via S. Mercadante, vicolo Aspromonte N. 3, Strada Trino (civ. Da 6 A 54 E Da 3 A 9), corso M. Abbiate, via G. Cavalcanti, via Aravecchia ( Civ. Da 6 A 10), Largo G. Giusti, via G. B. Viganotti, corso Duca Degli Abruzzi, via C. Colombo, via Legnano, via Goito, Largo D'Azzo, via Bazzi, via Giovine Italia, piazza C. Battisti, via Santorre di Santarosa, via XX Settembre, via C. Menotti, via Derna, via C. Crosa, corso San Martino, via T. Tasso, via U. Foscolo, via F. Petrarca, via L. Pirandello, via G. Chicco, via V. Alfieri, via G. Leopardi, via G. Paggi, via L. Ariosto, via G. Parini, via F. Guicciardini, via G. Botero, via N. Machiavelli.

Zona 13: corso A. Avogadro di Quaregna, piazza Medaglie D'oro, via N. Palli, corso L. Zambeccari, via 26 Regg. Cav. Lanc. di Vercelli, corso XXVI Aprile, via C. Forlanini, via F. Baracca, via U. Maddalena, piazza Della Vittoria, piazzale P.B. Pivano, via A. Ferrarin, viale Aeronautica, F. Lombardi, via G. Carpini, via A. Pigafetta, via Maggio 1906, via A. Delpiano, via L. Robbiano, Strada Trino (Civ. Da 58 A 138 E Da 21 A 73), via F. Testi (Civ. Da 78 A 112), via G. Marangoni, via F. Bosso, via F.Lli Rosselli, via G. Tavallini, via A. Caretto, via S. Caboto, via Aravecchia (Civ. Da 77 A 86).

Zona 15: via Somalia, corso Tanaro, corso Bormida (Civ. Da 2 A 28 E Da 1 A 5), via Armando Donna, via Montebello (Civ. 48 E 50), via Degli Artiglieri D'Italia, via V. Bussi, via E. Bertola, via G. De Maria, via G. Rosetta, via Canton Billiemme, via G. Sampietro, via Mentana, via Chisimaio, via V. Canetti, via Elena Carasso, corso Papa Giovanni Paolo II, via Cirenaica, via Marmarica, via Eritrea.

Zona 16: Rione Cappuccini

Zona 17: Tutte le cascine e le case sparse