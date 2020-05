Asl Vercelli: campagna anti fake news per promuovere comportamenti responsabili

Una campagna di comunicazione anti fake news, per fornire informazioni verificate e autorevoli ai tempi del Covid-19 e soprattutto per promuovere comportamenti responsabili nel corso della Fase 2.

È l’iniziativa promossa dall’Asl di Vercelli che diffonderà alcuni contenuti, realizzati con una grafica immediata e con un linguaggio semplice, sui temi più dibattuti in questo periodo anche alla luce delle normative in vigore.

Dall’uso della mascherina, con le differenze per le diverse tipologie esistenti, all’utilizzo del gel disinfettante fino alle attività possibili sulla base dell’attuale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“L’obiettivo - sottolinea il direttore sanitario dell’Asl Vc, Arturo Pasqualucci - è di valorizzare il ruolo autorevole che le istituzioni sanitarie, come fonti di informazioni scientifiche, possono assumere. Ciò è ancor più vero in un momento storico in cui è necessario fare il possibile affinché i cittadini possano disporre di tutte le conoscenze per rispettare le regole nel modo più giusto”.

"Nella Fase 2, per contrastare il rischio di incremento dei contagi, – sottolinea il coordinatore per l’emergenza Covid19 Pietro Presti – è fondamentale che tutti i cittadini adottino comportamenti individuali basati sulla propria responsabilità e sulla consapevolezza di quanto sia importante prevenire il contagio ora che siamo un po' più liberi grazie all'allentamento dei lockdown. Con questa campagna di comunicazione e sensibilizzazione, abbiamo voluto dare le correte informazioni a riguardo, anche per contrastare la disinformazione e le fake news che troppo spesso inquinano il mondo dei social media e di internet".