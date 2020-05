"Assistenza ai minori: il nostro progetto parte regolarmente"

Dopo una giornata in cui si sono piovute critiche da parte di sindacati e consiglieri regionali di Movimento 5 Stelle e, in modo meno marcato, del Pd, nel pomeriggio è arrivata ai Comuni di Borgosesia e Quarona la lettera con la quale l'Ufficio scolastico territoriale nega il permesso di utilizzare gli edifici scolastici (comunali) che ospitano le scuole elementari per il progetto di assistenza dei minori che deve partire domani mattina.

Uno stop che non ha fermato i sindaci di Borgosesia, Paolo Tiramani, e di Quarona, Francesco Pietrasanta (Varallo, il terzo Comune che aveva aderito al progetto, non ha al momento richieste per il servizio).

A Borgosesia dove le richieste di partecipazione al progetto sono 21, i bambini saranno suddivisi tra i locali del Nido comunale - attrezzati per gli 8 bambini della scuola materna che verranno seguiti da due educatori - mentre i più grandicelli delle scuole elementari saranno ospitati nelle palestre comunali che si trovano sopra la Pro loco. "Sono locali anche più grandi delle aule scolastiche - commenta il sindaco Paolo Tiramani - e li abbiamo attrezzati con banchi e connessione internet in modo che i bambini possano seguire le lezioni di didattica a distanza. Quindi sia chiaro che non apriamo una scuola comunale che vada contro quella dello Stato. Diamo un servizio di assistenza qualificata ai bambini e offriamo un servizio a genitori che devono lavorare".

A Quarona, dove le richieste sono minori, i bambini andranno nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia "Che con la Diocesi ha avallato il nostro progetto - spiega via Facebook il sindaco Francesco Pietrasanta - perché è una risposta concreta, studiata e seria dal punto di vista sanitario, che diamo a un bisogno dei nostri concittadini".

Il protocollo del progetto, avallato dal Sisp, studiato con un virologo e presentato agli Uffici della Regione, prevede che per i bimbi della materna ci sia un educatore ogni 4 piccoli; per i più grandicelli uno ogni 5 bambini. Tutti gli educatori, che appartengono a cooperative che prestano servizio per il Comune "E che quindi, anche ai sensi del Dpcm possono lavorare per l'ente", spiega Tiramani, si sono sottoposti al test sierologico con esito negativo e, martedì, effettueranno anche il tampone a cura dell'Asl. Sono previste rigide misure sanitarie: dall'aerazione dei locali, al rilevamento della temperature, al lavaggio delle mani per arrivare fino ai pasti "che, su esplicita prescrizione del virologo - spiega Tiramani - arriveranno confezionati dalla ditta che già effettua il servizio mensa".

Parametri che, fa notare il sindaco, sono addirittura più severi di quelli contenuti nei protocolli in circolazione destinati all'attivazione dei centri estivi. "Eppure qualcuno ha cercato fino all'ultimo di bloccare il nostro progetto che risponde a bisogni reali di cittadini che tornano a lavorare e non hanno nessuno cui lasciare i propri figli".

Martedì mattina, alle 8, il primo giorno di accoglienza dei bambini sarà oggetto di interesse da parte di tanti media italiani e non. Un'attenzione, fa capire nella sua diretta il sindaco di Borgosesia, che potrebbe aver dato fastidio a qualcuno...