Fugge tra i binari cercando di liberarsi della droga

Un trentenne italiano è stato indagato dagli agenti di Polizia Ferroviaria di Vercelli per possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Sceso da un treno regionale proveniente da Milano Centrale, alla vista degli operatori, al fine di eludere i controlli relativi alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, si è dato a precipitosa fuga attraversando i binari. Durante la fuga, il giovane ha estratto dalla tasca un involucro e lo ha gettato tra le rotaie, nell’intento di disfarsene.

Raggiunto dal personale del Posto di Polizia Ferroviaria, che aveva anche recuperato l’oggetto precedentemente scagliato tra i binari, il giovane è stato accompagnato negli Uffici di Polizia e sottoposto agli accertamenti di rito; dai controlli è risultato avere a suo carico numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, detenzione di armi e di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’esame dell’involucro, precedentemente recuperato, ha permesso di rinvenire sostanze stupefacenti tra cui hashish, marijuana e cocaina del peso di decine di grammi.

L’uomo è stato indagato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.