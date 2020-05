Lomellina, quarto colpo della "gang del diserbante"

Con un modus operandi che sembra oramai essere speculare ad ogni colpo, la "gang del diserbante" è tornata a colpire nella notte tra sabato e domenica. I ladri dopo aver forzato la porta che conduceva a un magazzino, hanno fatto razzia di prodotti fitochimici e attrezzi agricoli prima di dileguarsi indisturbati nell'oscurità della notte.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno ricevuto la denuncia dei titolari dell'azienda. Al momento non è ancora stato quantificato il bottino realizzato dalla gang, ma è ipotizzabile che non sia di poco conto, considerando il valore di mercato dei prodotti agricoli sottratti.

Nel breve volgere di due settimane è la quarta "spaccata" compiuta dai banditi che in precedenza era entrata in azione, con le stesse modalità dell'ultimo furto, in aziende agricole di Rosasco, Robbio e Candia.