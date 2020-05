"Patto per la ripresa": i codici Ateco e il modello da compilare per il contributo da 500 euro

Sono disponibili il nuovo modello di domanda e l'avviso con allegati i codici Ateco ammessi a richiedere il contributo comunale di 500 euro per la ripresa (CLICCA QUI PER I CODICI ATECO).

Il progetto è mirato a sostenere in tempi brevissimi una platea di circa 1000 aziende di piccole e talvolta piccolissime dimensioni, che abbiamo identificato, attraverso l'aiuto di Camera di Commercio e Associazioni di categoria, come particolarmente colpite dagli effetti del lockdown: le domande possono essere inviate via pec dal 12 al 19 maggio via pec.

Attraverso la compilazione di una semplice richiesta (CLICCA QUI PER IL MODELLO) potranno accedere a un contributo a fondo perduto a sostegno della ripresa.

Il fondo può essere alimentato dall'aiuto di tutte le realtà vercellesi che non hanno dovuto interrompere la propria attività o che meno di altri hanno subito danni.

Chi vuole sostenere il progetto può contribuire versando una somma sul seguente Iban del Comune: IT 91 X060 9022 3080 0005 2666 620 con causale "Patto per la ripresa".