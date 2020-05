Mascherine della Regione, riprende la distribuzione. Ecco dove

Da martedì 12 maggio riprenderà, sul territorio comunale, la distribuzione delle mascherine lavabili e riutilizzabili fornite dalla Regione Piemonte.

In relazione alla planimetria già inviata con precedente comunicato, per la giornata del 12 maggio saranno interessate le seguenti zone: Zona 8 – Zona 10 – Zona 11 – Zona 16. (in linea di massima corrispondenti al Cervetto, Canadà e Belvedere, zona San Pancrazio e Cappuccini).

CLICCA QUI PER VEDERE LA CARTINA DELLE ZONE

Ogni aggiornamento sulla distribuzione (nuove zone giornaliere e zone completate) potrà essere verificato sul sito internet istituzionale del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it.