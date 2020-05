Croce Rossa: riprende la distribuzione di pacchi cibo

A partire da lunedì 18 maggio il Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana riprenderà la distribuzione viveri il parcheggio della caserma Garrone il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16.

Si invitano tutti coloro che non sono in isolamento, o che non hanno difficoltà particolari, a recarsi a ritirare il pacco viveri direttamente alla Garrone, e non in sede.

"La pandemia Covid 19 - spiegano dalla Cri - ha purtroppo creato situazioni di disagio in famiglie che si sono ritrovate all’improvviso senza lavoro o con le proprie attività ferme. Ricordiamo che il Comitato di Vercelli non abbandona nessuno e che anche queste persone verranno aiutate nel rispetto dei nostri 7 principi".

Così, fino al termine dell'emergenza, resterà ancora attivo il servizio Pronto Spesa e Pronto Farmaco per tutte le persone in isolamento a causa del Coronavirus, con la possibilità di ricevere a casa la spesa effettuata dai volontari, telefonando allo 0161 213 000 dalle 10 alle 17. "Ricordiamo che il costo della spesa è a carico del richiedente, mentre la consegna è gratuita", concludono dalla Croce Rossa.