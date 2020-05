Meno ricoveri e conseguenze meno tragiche: il virus sta cambiando?

Anche a Vercelli, in questi giorni, si conferma quella tendenza evidenziata dai rapporti epidemiologici provenienti da tutta Italia. E la conferma arriva dal presidente dell'Ordine dei Medici, Pier Giorgio Fossale che, in una nota diffusa attraverso i social, riassume gli esiti del più recente confronto avvenuto con i colleghi sulla situazione Covid19 a Vercelli: "A marzo c'è stata una autentica bufera - ricorda Fossale - arrivavano al Dea pazienti con polmoniti e grave insufficienza respiratoria ed erano numerosi e contemporanei. Oggi i quadri clinici sono meno tragici e anche il numero di chiamate per febbri ai medici di famiglia e guardie mediche sono minori e si presentano come simil influenzali".

Serviranno studi per capire se il virus si sia modificato spontaneamente diventando meno aggressivo, se il fatto che ci siano più persone con gli anticorpi possa rappresentare un aiuto nel raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge, se l'arrivo di temperature più elevate possa aver contribuito a frenare la diffusione. O se tutti i benefici siano derivati dal lockdown che, riducendo i contatti tra le persone, ha fatto da barriera. O, ancora, se sia la combinazione di tutti questi fattori ad aver contribuito a migliorare la situazione. Una prima verifica si potrà fare entro un paio di settimane per verificare se l'allentamento delle misure avrà in qualche modo influito causando nuovi contagi.

"Probabilmente tutte le ipotesi contengono parti di verità - è il commento di Fossale - Ritengo che il comportamento delle persone sia un fattore essenziale ancora per un bel po' di tempo. Dunque è bene ricordare le regole di base: distanza tra le persone di 1,5 metri; niente strette di mano, baci, abbracci; no ad assembramenti; indossare mascherine chirurgiche in luoghi chiusi e quando non è possibile mantenere la distanza; lavarsi le mani e tenere in tasca per farne uso periodico gel igienizzanti; guanti al supermercato e sui mezzi di trasporto pubblico". E, a proposito dei guanti, Fossale fa sue raccomandazioni importanti, che dovrebbero far parte del patrimonio culturale di tutti: "Quanto li togliete girateli al contrario e non buttateli per strada".