Biologi a supporto della Commissione sulla Sanità

La delegazione Regionale dei Biologi ha ottenuto in questi giorni un primo significativo riconoscimento dalle pubbliche autorità, in un contesto di emergenza sanitaria.

Il delegato incaricato Valter Canavero in collaborazione con il suo referente (sezione Ambiente e Territorio) Christian Salerno e il prezioso contributo di Annalisa Ghiglia biologa nutrizionista, ha proposto e ottenuto l’inserimento di una equipe di biologi a supporto della Commissione regionale costituita il 20/4/2020, il cui obiettivo è la definizione delle strategie di gestione della fase post Covid.

"Il presidente della Commissione Regionale, Ferruccio Fazio, accogliendo favorevolmente la nostra offerta di sostegno al gruppo di lavoro della task force, voluta dal presidente Cirio, ha conferito alla nostra delegazione (unitamente agli altri gruppi portatori di interesse) l’incarico di raccogliere le varie istanze e produrre materiale utile ai lavori della Commissione stessa - si legge in una nota -. Entro il 15 maggio dovrà essere realizzato un documento che contribuisca a definire dal punto di vista della nostra categoria professionale lo scenario possibile dell’assistenza territoriale regionale del futuro. Le richieste, le proposte i suggerimenti provenienti dai diversi settori di occupazione della nostra professione, impegnati nella lotta al virus e non solo, faranno parte del progetto".

Gli interpellati dalla Commissione comprendono le altre figure medico-sanitarie coinvolte in questa importante battaglia: medici, infermieri, operatori sanitari e aziende chiamati a lavorare in sinergia in questa situazione di emergenza.

Tale iniziativa rientra certamente nel nuovo orientamento dell’ordine, che con le sue delegazioni regionali si pone l’obiettivo di offrire maggior presenza e visibilità alla categoria nei vari ambiti politici e scientifici, in modo che venga riconosciuto il ruolo primario che spetta a tutti i biologi nel panorama sanitario generale.