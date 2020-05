Sgravi fiscali per gli esercizi che donano cibo

Come consiglieri comunali del Partito Democratico e Vercelli con Maura Forte abbiamo proposto un emendamento al regolamento TARI, che discuteremo nel prossimo consiglio comunale, prevedendo di raddoppiare lo sgravio fiscale previsto per gli esercizi che devolvono beni alimentari a scopo benefico da 0,1 a 0,2 euro/kg di beni donati. Si tratta di una misura già introdotta dalla precedente Amministrazione Comunale, volta a incentivare l’economia circolare nel settore alimentare, che noi proponiamo di potenziare alla luce di alcune considerazioni.

Sono recentemente emersi i risultati di un’indagine della CEI, nella quale i direttori delle Caritas Italiane hanno evidenziato come rispetto al periodo pre-emergenza si registri un aumento di circa il doppio delle persone in difficoltà che si rivolgono per la prima volta ai loro centri.

Secondo la FAO a livello mondiale lo spreco alimentare conta circa un terzo della produzione, un dato che a livello italiano raggiunge le 20 milioni di tonnellate annue. Si tratta di una delle tante carenze dell’approccio lineare all’economia, carenze che invece vengono sovvertite dal modello dell’economia circolare che tiene conto del fine vita dei prodotti sia a monte che a valle della catena produttiva.

Mai come in questi tempi è fondamentale spingere per la transizione a questo nuovo modello di sviluppo, che consente di ottenere numerosi vantaggi economici, sociali e ambientali, convogliando in quest’ottica le misure prese per arginare la crisi.

Con questa misura, che ci auguriamo venga accolta dalla maggioranza del consiglio comunale, proponiamo quindi di andare incontro alle richieste delle fasce maggiormente in difficoltà e contestualmente combattere lo spreco di cibo, un danno enorme in tempi normali, un’assoluta emergenza in tempi di COVID-19.





Alberto Fragapane, Maura Forte, Michele Cressano, Manuela Naso, Carlo Nulli Rosso (Partito Democratico)

Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte)