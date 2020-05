CBD, definizione

VENDITA LEGALIZZATA DI CBD, QUALI LE CONDIZIONI

CBD COME FARMACO

Il cannabidiolo è una sostanza che si trova all’interno della pianta di cannabis, nota anche come marijuana o canapa. Più precisamente, è una delle oltre 80 sostanze chimiche, conosciute come cannabinoidi, identificate nella pianta di Cannabis sativa. Mentre il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) è il principale ingrediente attivo della marijuana, il cbd ottenuto dalla canapa contiene quantità molto ridotte di THC.

Sebbene sia stata legalizzata la vendita di canapa e dei suoi derivati negli Stati Uniti, ciò non significa che tutti i prodotti a base di cbd e i derivati ​​dalla canapa siano legali. Poiché il cannabidiolo è stato studiato come nuovo farmaco, non può essere legalmente incluso negli alimenti o negli integratori alimentari. Inoltre, il cbd non può essere inserito nei prodotti commercializzati con indicazioni terapeutiche. Allo stato attuale, il cannabidiolo può essere impiegato solo per i prodotti "cosmetici" e a condizione che contenga meno dello 0,3% di THC.

Il cbd è più comunemente usato per il disturbo convulsivo ovvero l’epilessia. È anche utile per l'ansia, il dolore, il disturbo muscolare - chiamato distonia - morbo di Parkinson, morbo di Crohn e molte altre condizioni, ma non ci sono prove scientifiche valide a supporto di questi usi.

COME AGISCE IL CBD SULL’ORGANISMO

Il cannabidiolo è il secondo più diffuso degli ingredienti attivi della cannabis. Il cbd è un componente essenziale della marijuana medica. Deriva direttamente dalla pianta di canapa, cugina della pianta di marijuana. Secondo un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'uomo il cbd non mostra effetti indicativi di alcun abuso o potenziale di dipendenza, tant’è che ad oggi, non ci sono prove di problemi di salute associati all'uso di cbd puro.

Il cbd è stato proposto pertanto come cura per una vasta gamma di problemi di salute, ma vi è la prova scientifica sulla sua efficacia per il trattamento di alcune delle più crudeli sindromi di epilessia infantile, come la sindrome di Dravet e la sindrome di Lennox-Gastaut (LGS), che in genere non rispondono ai farmaci antisettici. In numerosi studi, il cbd ha ridotto il numero di convulsioni e in alcuni casi è stato in grado di fermarle del tutto.

CBD ED EPILESSIA, I DOSAGGI DA SEGUIRE

Le seguenti dosi sono emerse dalla ricerca scientifica:

Per l'epilessia su pazienti adulti viene impiegato un prodotto di cbd su prescrizione ovvero l’Epidiolex. La dose iniziale raccomandata è di solito 2,5 mg / kg due volte al giorno. Dopo una settimana la dose può essere aumentata a 5 mg / kg due volte al giorno. Se la persona non risponde a questa dose, il massimo raccomandato è di 10 mg / kg due volte al giorno. In alcune ricerche, sono state utilizzate dosi più elevate fino a 50 mg / kg al giorno. Non ci sono prove scientifiche valide secondo cui i prodotti a base di cbd senza ricetta siano utili per l'epilessia.

Anche ai bambini effetti da epilessia è stato somministrato l’Epidiolex. La dose iniziale raccomandata è di solito 2,5 mg / kg due volte al giorno. Dopo una settimana la dose può essere aumentata a 5 mg / kg due volte al giorno. Se la persona non risponde a questa dose, il massimo raccomandato è di 10 mg / kg due volte al giorno. L’Epidiolex è approvato per essere assunto per via orale in dosi fino a 10-20 mg / kg al giorno.

Alcuni effetti collaterali segnalati del cannabidiolo includono secchezza delle fauci, bassa pressione sanguigna, stordimento e sonnolenza. In alcuni pazienti sono stati riportati anche segni di danno epatico, ma questo è meno comune.

Il cannabidiolo – cbd – è un estratto della canapa, oggetto di studio da anni da parte dei medici per scoprirne le proprietà curative e usarlo come farmaco.