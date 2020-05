Lomellina: agricoltore 49enne si amputa una falange

Un agricoltore 49enne di Castelnovetto si è amputato una falange con un attrezzo agricolo.

L'episodio è avvenuto poco le 17 di oggi (domenica), quando per cause ancora in fase di accertamento, si è ferito con un attrezzo agricolo, lungo la provinciale 119, ed ha subito l'amputazione del dito medio destro.

Sul posto sono giunti i soccorsi con un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, che ha trasportato l'uomo al San Matteo di Pavia in codice giallo. I medici sperano ancora di potere riattaccare l'arto amputato dal macchinario.