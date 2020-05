Bonus comunale per la ripresa: il modulo per chiedere il contributo da 500 euro

Sarà disponibile a partire da lunedì l'elenco dei codici Ateco delle attività che possono usufruire del contributo a fondo perduto previsto dal "Patto per la ripresa".

Sul sito del Comune, intanto, è invece già disponibile il modulo che le aziende che intendono richiedere il contributo devono compilare per inoltrare domanda. Come promesso dal sindaco Andrea Corsaro, si tratta di un modulo assolutamente semplice e sburocratizzato: CLICCA QUI PER SCARICARLO.

L’iniziativa prevede l’avvio di una procedura, condivisa dal Comune, dalla Fondazione Crv, dalla Cr Asti e promossa con le associazioni di categoria, con la quale venga individuata e definita una platea di artigiani, piccole imprese locali, negozi del commercio al dettaglio, manutentori, attività di somministrazione, agenzie di viaggio, attività di servizi alla persona, attività ricettive e di ristorazione e, più in generale, di attività a cui destinare uno specifico contributo mirato al sostegno finanziario di ciascuna attività. Circa mille le attività che sono state individuate come potenziali beneficiarie del contributo che, nelle intenzioni del Comune, sarà di 500 euro. Intanto prosegue anche l'attività di raccolta fondi: chi volesse sostenere il progetto alimentando il fondo del "Patto per la ripresa" può effettuare il proprio versamento sul seguente Iban IT 91 X060 9022 3080 0005 2666 620 con causale "Patto per la ripresa".