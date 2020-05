Il Riparti Piemonte pensa anche all’editoria locale grazie ad un odg di Riccardo Lanzo

Promozione delle misure del Riparti Piemonte su media e testate locali: con l’ordine del giorno presentato dalla Lega a prima firma del consigliere Riccardo Lanzo, viene richiesta alla Giunta regionale la diffusione delle misure contenute nel disegno di legge “Riparti Piemonte” tramite l’acquisto di spazi pubblicitari, in egual misura e su tutti i territori, su media e testate locali anche on line. Il disegno di legge contiene già una misura di 2 milioni di euro a sostegno delle realtà editoriali del nostro territorio, impegnate sul fronte dell’informazione in questo periodo di emergenza, con questa mozione si intende perseguire la duplice finalità di diffusione delle misure in modo da coinvolgere la più ampia platea di interessati all’accesso dei sostegni economici, dall’altra si prevede un’ulteriore iniziativa con beneficiari i media locali.