Discarica di amianto: nuovo stop al progetto

Nuovo stop all'iter per la realizzazione della discarica di amianto del Brianco. "Il Consiglio di Stato - annuncia il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio - ha accolto le motivazioni dei Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone che avevano presentato ricorso con richiesta di sospensiva dell’efficacia della sentenza numero 839/2019 con la quale il Tar Piemonte aveva annullato il giudizio negativo di compatibilità ambientale reso dalla Provincia di Biella sul progetto per la realizzazione di una gigantesca discarica di amianto nel Comune di Salussola. Ora la Provincia di Biella sarà tenuta a sospendere immediatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale sulla discarica, in attesa del giudizio di merito".

L’udienza per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata per il 24 settembre 2020, dunque quello attuale è uno stop temporaneo ma molto importante per i tre Comuni che hanno proposto l’istanza di sospensiva tramite l’avvocato Michele Greco, esperto di Diritto dell’Ambiente, già difensore dei Comuni di Tronzano, Santhià e Cavaglià contro il progetto di ampliamento delle discariche di ASRAB e A2A Ambiente spa in località Gerbido a Cavaglià.