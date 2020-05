Mezzo etto di coca e 1300 euro nascosti in casa

Era già noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti specifici e, quando i carabinieri lo hanno fermato un controllo, è subito apparso così nervoso da far pensare che avesse qualcosa da nascondere. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia lo hanno perciò perquisito trovandogli in tasca 10 grammi di cocaina già suddivisi in dosi.

Per F.G., 22 enne di Grignasco fermato venerdì a Serravalle Sesia, le cose si sono subito messe male e la situazione è poi precipitata dopo la perquisizione domiciliare: a casa del giovane, infatti, sono stati trovati 46 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento e la somma di 1300 euro, considerata provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il materiale, la droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre F.G. è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione del pubblico ministero della Procura di Vercelli messo in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima.