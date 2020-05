Cadono calcinacci a pochi passi da piazza Cavour

Caduta di calcinacci a pochi passi da piazza Cavour. Alle 9.40 di sabato una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli è intervenuta in via Galileo Ferraris, all'angolo con piazza Cavour, su segnalazione della Polizia locale per la caduta calcinacci da uno dei palazzi. L'intervento è valso lla rimozione delle porzioni pericolanti e alla messa in sicurezza della struttura.