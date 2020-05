Salasco propone la cittadinanza onoraria a Carlo Olmo

"Non trovo le parole giuste per esprimerle tutta la nostra gratitudine. La sua immensa generosità, unita a uno straordinario senso civico, il suo impegno e la dedizione alle cause più nobili, rendono la sua figura un esempio per la collettività e per le generazioni future, in quanto incarnano i più nobili valori su cui si fonda la nostra società. Per questi motivi intendo proporre formalmente al Consiglio comunale che le venga assegnata la cittadinanza onoraria di Salasco".

Ha usato queste parole - riportate anche in un post sui social, il sindaco del paese, Doriano Bertolone, nel comunicare di aver consegnato a Carlo Olmo la lettera nella quale proporrà all’amministrazione comunale il conferimento della cittadinanza onoraria al benefattore vercellese. Tra Olmo e Salasco c'è un lungo e forte legame di amicizia, partito dalla collaborazione con l'Associazione di Oncologia Pediatrica nata in memoria del piccolo Alessandro Francese e consolidatosi in questi mesi di enormi problemi sanitari.