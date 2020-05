Valdengo, travolge un ciclista e fugge. Individuato il "pirata della strada"

Un'indagine breve - passata dal setaccio delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza dislocate a Valdengo - per individuare il "pirata della strada" protagonista dell'incidente di mercoledì pomeriggio in via Quintino Sella, nel quale un ciclista di 64 anni di Cossato è rimasto coinvolto e ferito seriamente.

A investire il 64enne per poi lasciare la scena del sinistro senza attendere le forze dell'ordine sarebbe stato un 48enne residente a Biella che a bordo di una Panda Van avrebbe travolto il ciclista procurandogli la frattura della spalla, della clavicola, di alcune costole e anche un trauma cranico. Il biellese, individuato dagli agenti della Polizia stradale, visto che si era fermato e poi allontanato in seguito facendo perdere le sue tracce, risulta indagato. Il 64enne è invece ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Biella.