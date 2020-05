Schianto tra auto e tir: morta una donna

Tragico schianto tra un'utilitaria e un mezzo pesante, intorno alle 16.30 di venerdì, ad Alice Castello, sulla sp593. Nell'impatto tra i due mezzi una donna, 66enne residente a Orbassano, ha perso la vita, restando uccisa sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava viaggiando diretta verso il biellese e seguiva, a bordo della sua utilitaria, le vettura condotta dal fratello. Per cause al momento in via di accertamento, avrebbe invaso la corsia occupata dal mezzo pesante, scontrandosi frontalmente.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute una squadra dei Vigii del fuoco del distacco permanente di Livorno Ferraris che ha estratto la donna incastrata tra le lamiere: sul posto anche gli agenti della Polizia locale, che stanno accertando le cause dell'incidente, e il personale sanitario del 118 di Cavaglià e un'ambulanza medicalizzata di Caluso. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso della sfortunata automobilista.