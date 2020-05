Dal Lupo Bianco: 98mila euro per combattere gli Osteosarcomi

Una donazione di 48mila a favore dell’associazione Oncologica Pediatrica, da parte dell’avvocato Carlo Olmo, ieri, nella “Tana del Lupo” in via Delpiano, a Vercelli.

La donazione all’associazione presieduta da Roberto Francese va a sommarsi ai 50mila euro versati durante l’inaugurazione dell’appartamento Fortnite (a Torino) concesso in comodato d’uso gratuito alle famiglie con bimbi in cura all’Oncologico pediatrico del Regina Margherita al fine di limitare disagi e costi.

98 mila euro - 50mila donati lo scorso anno e non ancora utilizzati sommati ai 48mila attuali - verranno destinati a un importante dottorato di ricerca di 4 anni sullo studio degli Ostesarcomi, in collaborazione con la primaria del reparto oncologico pediatrico dell’ospedale torinese, la dottoressa Franca Fagioli.

L’ osteosarcoma è tumore maligno primitivo alle ossa che non lascia scampo soprattutto se la patologia si presenta nei primissimi anni d’età: è infatti una patologia più frequente purtroppo in età pediatrica e giovane.

Il piccolo Alessandro Francese, un angelo che noi tutti ricordiamo con immenso dolore, nel 2015 era stato a soli quattro anni, il primo caso al mondo registrato in un bimbo così piccolo, poiché il picco di incidenza si abbatte soprattutto dai 10 anni ai 30. In così tenera età, la neoplasia è talmente aggressiva che non lascia quasi mai margini di speranza. L'osteosarcoma, come spiegato dai medici oncologici, è probabilmente provocato da una combinazione di alterazioni genetiche, che insieme determinano la trasformazione delle cellule ossee immature in tumorali; anziché andare incontro al differenziamento ed organizzarsi per costituire un osso sano, queste cellule "impazziscono" e iniziano a replicarsi velocemente, sovvertendo la normale struttura ossea. Le specifiche alterazioni nei geni che inducono l'iperattività di queste cellule sono ancora oggetto di studio.

Ecco perché la ricerca diventa assolutamente necessaria, al fine di individuare l'evento/fattore predisponente l'insorgenza della neoplasia, che coincida con il periodo dello sviluppo del bambino caratterizzato dall'aumentata attività cellulare e di rinnovamento osseo.

Un altro importante gesto d’amore di Carlo Olmo verso i bambini. sacrificio.