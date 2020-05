Schanto tra un'utilitaria e un mezzo pesante, intorno alle 16.30 di venerdì, ad Alice Castello, sulla sp593.

Per estrarre la conducente della vettura, bloccata tra le lamiere, è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigii del lfuoco del distacco permanente di Livorno Ferraris: sul posto anche gli agenti della Polizia locale, che stanno accertando le cause dell'incidente, e il personale sanitario del 118 di Cavaglià e un'ambulanza medicalizzata di Caluso.

(notizia in aggiornamento)