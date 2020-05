Kiwanis Club Vercelli: oltre 150 tute per gli operatori del 118

Donazione di oltre 150 tute protettive destinate agli operatori del 118, da parte del Kiwanis Club Vercelli. Il sodalizio, sempre attento alle esigenze del territorio, ancor più in questo momento di crisi sanitaria, ha consegnato la fornitura di protezioni destinate al personale operante su ambulanze, auto mediche ed elisoccorso, che si occupano dell’assistenza di persone in difficoltà sanitaria nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Presenti alla consegna il presidente del club Luca Brusotto e il vice presidente Gianni Marino, che hanno così finalizzato un service che il Consiglio di direzione del club aveva approvato già nei giorni scorsi. Nonostante le difficoltà nel reperimento dei DPI, il Kiwanis Vercelli assicura che sarà attivo fino al termine dell’emergenza con azioni mirate a portare aiuto a chi si impegna in prima linea e conforto ai sofferenti e ringrazia a sua volta il personale del 118 che, come tutti gli operatori sanitari, sta profondendo impegno e sacrificio in questo difficile momento.