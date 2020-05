Covid19 e nuovi poveri: 130 famiglie in più si rivolgono all'Emporio soldale

Dall'emergenza sanitaria a quella economica. Sono molto aumentate, in questi due mesi di lockdown, le richieste di aiuto alimentare da parte di famiglie che, a causa del blocco delle attività economiche, si sono improvvisamente ritrovate in forte difficoltà.

Lo sanno bene gli operatori di Osver Caritas che gestiscono l'Emporio Solidale di via Laviny e che hanno visto aumentare il numero di utenti che transitano dagli spazi dell'ex Macello. Nei giorni scorsi si è parlato della situazione anche con il sindaco, Andrea Corsaro, che ha incontrato i volontari guidati da Valentina Lazzari che, da quasi due mesi, fanno servizio tre mattine la settimana per la consegna di viveri alle famiglie provate dall'emergenza Coronavirus.

"In regime ordinario - spiega Francesco Russo, uno dei volontari (nella foto con il sindaco Andrea Corsaro) - raggiungiamo circa 750 famiglie. In questi due mesi, abbiamo censito invece una media di 120-130 famiglie in più che si rivolgono a noi sia il martedì che il giovedì mattina".

Una statistica precisa resa possibile dall'accurato censimento che i volontari del Centro aggiornano di continuo in modo da non avallare più richieste settimanali da parte di famiglie che hanno già beneficiato della distribuzione.

L'attenzione ai più deboli, infatti, passa anche dalla necessità di salvaguardare chi, più dignitoso, è penalizzato da altri meno attenti alle necessità altrui.

L'attività dell'Emporio si alimenta soprattutto attraverso quanto viene offerto da altri vercellesi più fortunati e soprattutto sensibili alle esigenze di chi ha necessità.

Chi volesse pertanto donare viveri in scatola, pasta, riso, farina ma anche verdura, frutta che viene accuratamente preparata dai Volontari che con le loro prestazioni personali, e gratuite, rispondono ai fini della più pura solidarietà, potrà rivolgersi al Centro raccolta di via Laviny, 67 il martedì e il giovedì mattina. Chi invece volesse sostenere l'Emporio attraverso una donazione in denaro, lo può fare versando sul conto di Osver onlus attraverso il seguente Iban: IT-28F-0335901-6001-0000-0014-087 (Banca Prossima).