Tiramani: "Sindaci lasciati soli e umiliati dall'atteggiamento del Governo" - IL VIDEO

Sindaci lasciati a gestire l'incertezza del momento, mentre il primo ministro, attraverso le dirette tv, anticipava provvedimenti che poi, nell'immediato, non trovavano applicazione e rispetto ai quali non c'era mai completa chiarezza.

Va all'attacco il parlamentare vercellese Paolo Tiramani e, nel suo intervento alla Camera nel corso della discussione sulla conversione del decreto relativo alle misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, attacca frontalmente il Governo e il premier Giuseppe Conte.

"Credo di portare l'umiliazione che tutti noi sindaci - ha detto il parlamentare - abbiamo subito dal presidente del Consiglio Conte che andava in televisione ad annunciare Dpcm senza aver pubblicato neanche un decreto, mandando nel panico i cittadini che poi si rivolgevano a noi per avere chiarimenti che non potevamo dare. E che certe volte non possiamo dare neanche adesso".

Scontato il parere negativo sui contenuti e sulle strade scelte per approvarli "Vogliamo discutere i provvedimenti punto per punto", ha concluso Tiramani.