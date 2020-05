Biella, minacce e dispetti alla ex, in manette tatuatore 47enne

Ultim'ora delle 12,30 - Nella mattinata di oggi si è tenuta l'udienza, a seguito della quale è stata convalidato il provvedimento limitativo della libertà personale dell'uomo. Tra i reati contestati dall'autorità giudiziaria oltre agli atti persecutori, al danneggiamento e alla minaccia aggravata, anche l'incendio dell'autovettura del vicino di casa, avvenuto pochi giorni fa.

I Fatti. Minacce via sms, dispetti e alcune denunce rimediate nel giro di pochi giorni, hanno fatto sì che i Carabinieri di Candelo arrestassero, a seguito della denuncia della donna, un noto tatuatore di 47 anni, ora disoccupato e con precedenti alle spalle, residente nell'hinterland di Biella. Alla base dei fatti, probabilmente una questione di gelosia dopo la fine della storia d'amore interrotta nel mese scorso.

Prima dell'arresto, avvenuto da parte dei Carabinieri nel pomeriggio di lunedì 4 maggio, che hanno trovato il 47enne all'interno dello studio dell'ex fidanzata intento a sottrarre oppure ritirare materiale di sua proprietà, in poche ore l'uomo ha rimediato alcune denunce. Il 2 maggio è protagonista di un'aggressione all'amico della sua ex: nell'occasione con una mazza ha danneggiato lo specchietto dell'auto ma non ha procurato lesioni allo stesso proprietario. Poi il 4 maggio, giorno dell'arresto, il 47enne è stato trovato in possesso di un tirapugni e altro materiale non giustificato.

Ancora sotto indagine anche la distruzione dell'auto data alle fiamme nella nottata tra il 2 e 3 maggio. La Renault dell'amico dell'ex fidanzata è andata distrutta nel rogo di matrice dolosa. A seguito delle reiterate persecuzioni alla donna e al suo amico, messaggi minacciosi, per la loro incolumità i militari hanno proceduto così all'arresto. Il tatuatore ora si trova ai domiciliari in attesa della convalida che avverrà nella giornata di oggi.