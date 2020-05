Gattinara: altri 20 posti Covid entro fine mese

Stanno proseguendo i lavori per la realizzazione e l’attivazione del reparto destinato alle cure dei malati Covid 19 con altri 20 posti letto, che si aggiungono ai 10 già operativi.

I lavori del reparto potrebbero essere ultimati già a metà maggio, con l'obiettivo di diventare pienamente operativo entro la fine del mese.

"Grazie a questo nuovo reparto si consentirà alle strutture ospedaliere di Borgosesia e di Vercelli di tornare gradualmente alla normale operatività, in quanto i vari reparti degli ospedali del territorio sono stati destinati alle cure dei malati affetti da Coronavirus, sospendendo i ricoveri programmati", spiega una nota del Comune.

La concretizzazione del reparto CAVS - COVID di Gattinara è stata possibile grazie ad un importante lavoro di squadra del Territorio nella sua interezza: dalla Direzione Generale e Sanitaria dell’ASL di Vercelli, alla Regione Piemonte, dai Sindaci a tutti i rappresentanti politici, ma soprattutto, grazie alla disponibilità e alla generosità della Fondazione Valsesia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, dalla Lavazza e, anche, dei singoli cittadini che hanno contribuito tramite la campagna di raccolta fondi per sostenere la rinascita dell’ospedale San Giovanni Battista.

«La realizzazione di questo reparto Covid - spiega il sindaco di Gattinara Daniele Baglione – rappresenta una realtà importante non solo per fronteggiare l’emergenza pandemica, ma anche per la città. Dopo l'emergenza, il reparto non sarà chiuso ma sarà utilizzato per degenze post acuzie. Dobbiamo tenere presente che questa situazione ha inevitabilmente cambiato il nostro stile di vita e anche negli ospedali si dovrà ripensare, per il futuro, la disposizione dei posti letto, per questo strutture come quella di Gattinara possono rappresentare una soluzione importante affinché gli ospedali come Borgosesia e Vercelli abbiano i posti letto necessari e in sicurezza per curare anche tutte le altre patologie. Ringrazio infinitamente per la grande disponibilità data anche in quest’occasione, a favore del nostro territorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, la Fondazione Valsesia, il nostro cittadino onorario Giuseppe Lavazza e i singoli gattinaresi che, insieme al Comune, hanno contribuito e stanno ancora contribuendo a coprire i costi dell’intervento per far sì che il San Giovanni Battista possa tornare a vivere».