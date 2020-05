Da Santhià alla Valsesia: cantieri stradali della Provincia

L'intervento in corso sulla provinciale per Rimella

Da Santhià alla Valsesia. Dopo lo stop forzato causa lockdown, sono ripresi i cantieri stradali avviati dalla Provincia sul alcune delle strade di competenza.

In Valsesia, sulla provinciale 80, diramazione per Rimella, sono in corso lavori di manutenzione sulla struttura portante della sede stradale: gli interventi prevedono la totale chiusura al traffico del tratto di strada sino al termine dei lavori, previsto per la prossima settimana.

Proseguono, invece, gli interventi di rifacimento di un tratto di corso Sant'Ignzio a Santhià: sono state completate le opere di fresatura e, sfruttando le condizioni meteo favorevoli, sotto iniziate lunedì le opere di asfaltatura. Entrambi i cantieri hanno ricevuto la visita degli amministratori provinciali.