"250 tonnellate di rifiuti stoccati illegalmente in una cascina: monitoraggio dei siti a rischio"

Un magazzino trasformato in

Un monitoraggio su cascine, capannoni e cave in disuso sparsi sul territorio vercellese e valsesiano per evitare che questi spazi, privi di controllo, possano trasformarsi in discariche illegale e luoghi di stoccaggio illecito di rifiuti.

A dare il via ai controlli, che verranno svolti in collaborazione con le forze dell'ordine e le amministrazioni locali, è la Provincia di Vercelli che, ancora poche settimane fa, a metà aprile, ha rivenuto in una cascina, nelle campagne di Buronzo, 250 tonnellate di rifiuti stoccati illegalmente.

“Il traffico illecito di rifiuti si conferma uno dei più floridi business della criminalità e la presenza nel nostro territorio di numerosi capannoni, cascine e cave abbandonate, rappresenta un elemento di rischio elevato, per la possibilità che vengano utilizzati per lo stoccaggio illegale”, dice il presidente, Eraldo Botta, spiegando l’idea di un piano di monitoraggio di cascine e capannoni abbandonati che a breve la Provincia avvierà sul territorio provinciale con l’obiettivo di intercettare le situazioni sospette e mettere in sicurezza il territorio da ogni forma di illegalità.

“Un censimento capillare - continua il Presidente - un’opera di monitoraggio e verifica dei numerosi capannoni inutilizzati presenti sul territorio, così come anche dei cascinali disabitati o delle cave abbandonate che ci permetterà di attivare le azioni di contrasto più efficaci e di prevenire e reprimere la piaga dell’abbandono di rifiuti, salvaguardando l’ambiente di vita e di lavoro delle comunità.

"Nell’ultima operazione - aggiunge - conclusa a metà aprile dalla Polizia Provinciale presso una cascina nel Comune di Buronzo sono state rinvenute 250 tonnellate di rifiuti staccati illegalmente. Non si può continuare così. La situazione deve cambiare”.

Le attività di controllo saranno svolte dal Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale in collaborazione con le Polizie locali e le Forze dell’Ordine, mettendo in campo un lavoro sinergico su tutto il territorio provinciale.

“Ringrazio sin d’ora i sindaci e le Forze dell’Ordine per la collaborazione, fondamentale, che offriranno aiutandoci a individuare al meglio, nell’ambito di ogni territorio comunale, i possibili obiettivi sensibili oggetto di verifica”.