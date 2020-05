La "banda del fertilizzante" fa razzia nelle cascine: rubati 1000 litri di prodotti

Tre colpi nel giro di due settimane, nella vicina Lomellina, ai danni di aziende agricole alle quale è sono stati sottratti ingenti quantitativi di diserbanti e prodotti fitosanitari.

A indagare sui furti sono i carabinieri della compagnia di Vigevano che stanno lavorando per far luce sulla vicenda: il primo furto era stato commesso in una cascina della frazione Rivoltella di Rosasco, dove erano stati sottratti quasi 400 litri di prodotti per un valore di circa 10mila euro; il secondo si era verificato nei pressi di Robbio. Sempre lo stesso il bottino: diserbanti o prodotti fitochimici (in questo caso 300 litri), uno scenario che con ogni probabilità vede come filo conduttore la stessa gang dedita a questo tipo di furti.

Ultima in ordine di tempo ad essere finita nel mirino dei malviventi è un'azienda agricola di Candia Lomellina, situata sulla strada che conduce a Langosco.

I ladri hanno portato via circa 300 litri di diserbante contenuto in alcuni serbatoi, dopo aver forzato la porta d'ingresso di un magazzino, presumibilmente di notte tra la fine della scorsa settimana e i primi giorni di quella in corso.