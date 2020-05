Tornano le messe con i fedeli: ecco come saranno celebrate

Da lunedì 18 maggio torna possibile celebrare messa alla presenza dei fedeli. È stato firmato giovedì mattina, a Palazzo Chigi, il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo. La "prova del nove" sarà, ovviamente, domenica 24 maggio, primo giorno festivo in cui la gran parte dei fedeli potranno tornare a pregare nei luoghi di culto.

Ovviamente, anche all'interno delle chiese è previsto il rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2: dunque distanziamento sociale, mascherine, igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; oltre a misure da rispettare nella liturgia stessa (sicuramente le acquasantiere saranno vuote così come verrà abolito lo scambio del segno della pace e anche la raccolta delle offerte avverrà tramite appositi contenitori).

La distribuzione della Comunione avverrà con il sacerdote munito di guanti e mascherina e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza. E ancora: vietato l’ingresso nelle chiese in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 gradi, così come a coloro che sono stati in contato con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti. L’accesso sarà contingentato e regolato da collaboratori che favoriscano l’accesso e l’uscita e vigilino sul numero massimo di presenze consentite.