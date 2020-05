Olmo non si ferma mai: aiuti ad Angsa e distribuzione dei generi alimentari

I centri educativi Angsa che fanno terapia con bambini e ragazzi autistici sono chiusi, a tempo indeterminato, fin dall'inizio dell'emergenza Covid19. Ma l'obiettivo, in vista della completa ripresa delle attività produttive, è di ottenere l'autorizzare entro breve per poter riaprire, in sicurezza, almeno una delle sedi tra Vercelli e Novara per consentire ai ragazzi una sorta di ritorno alla normalità e ai genitori di poter tornare a lavoro.

Per questo obiettivo di stanno adoperando le associazioni, ma anche parte del mondo politico oltre all'instancabile Carlo Olmo subito pronto a offrire ciò che occorre per ripartire in tutta sicurezza.

Mercoledì pomeriggio, alla Tana del Lupo Bianco, sono stati consegnati ai rappresentanti di Angsa Vercelli - Novara, scatole di dispositivi di protezione individuale, un frigo e una lavatrice (cui si aggiungerà anche una seconda), per attrezzare la sede in modo che tutti i servizi possano essere svolti nel rispetto delle norm igieniche.

"Nei giorni scorsi - ha detto Roberto Scheda, legale nazionale di Angsa - ci siamo confrontati con la Regione, attraverso il consigliere Alessandro Stecco, per ottenere che almeno una delle sedi Angsa, oppure un altro spazio adattabile, possa riaprire affinché i nostri bambini e ragazzi possano riprendere le loro quotidianità. Intanto ci stiamo preparando in modo che gli educatori possano lavorare in sicurezza".

E qui, naturalmente, è entrato in azione Olmo, recuperando a tempo di record, grazie anche a una generosa donazione, due lavatrici, una stampante, una poltrona, una lavastoviglie e un frigorifero, oltre ai dispositivi di protezione.



All'incontro, ancora una volta, si è potuto verificare come la Tana del Lupo Bianco sia diventato ormai un porto della solidarietà, un punto di riferimento per chi dona e per chi chiede aiuto, si dalla città che dai vicini centri della provincia.

Intanto oggi, giovedì 7 maggio, è in programma la prima distribuzione dei pacchi cibo offerti dai sostenitori della Tavola del Lupo Bianco: un pullman e una camionetta dell'esercito transiteranno per Vercelli per distribuire centinaia di scatoloni e di pacchi ai diversi punti di smistamento, ma anche all'Emporio solidale e ad alcuni enti benefici.