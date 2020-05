Dai vercellesi oltre 650mila euro per la sanità. Ecco come verranno spesi i fondi

Sono tante e numerose le donazioni che l’Asl di Vercelli sta ricevendo in questi giorni di emergenza. Un processo continuo e costante che ha visto enti, aziende e privati cittadini impegnati a destinare fondi per fornire un supporto concreto sia per l’acquisto di apparecchiature, sia per investimenti che sono in fase di definizione.

L’Asl di Vercelli ha fatto una scelta di trasparenza anche attraverso il sito aziendale richiamando l’attenzione sulle donazioni ricevute e sull’ammontare del contributo che al momento ha raggiunto quota circa 652mila 490 euro. Per tutti i dettagli e per le modalità di donazione sul conto dedicato è possibile consultare il sito dell’ASL VC www.aslvc.piemonte.it.

Un sistema centralizzato in cui ogni contributo – proveniente dal pubblico o dal privato – è perfettamente tracciato. Alcuni fondi sono già stati utilizzati per l’acquisto di attrezzature dedicate necessarie per la gestione dell’emergenza covid; le ulteriori risorse saranno utilizzate in una serie di attività e servizi sviluppati tenendo conto delle esigenze dell’ospedale e del territorio, anche in relazione all’avvio della fase 2. Ci concentreremo in particolare sui lavori necessari per umanizzare alcune aree dell’ospedale vercellese che sono già partiti, principalmente grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e del Comune di Vercelli, e alle quali integreremo le restanti donazioni per proseguire nelle rivisitazioni importanti che renderanno l’ospedale più accogliente e confortevole sia in questa fase di emergenza, ma anche in un futuro libero dal covid.

Per regolamentare al meglio le donazioni è stata predisposta una procedura aziendale, con una linea di condotta ben definita, in modo che le accettazioni e le consegne possano essere snelle e veloci. Il documento è stato redatto per disciplinare questa attività, garantendo che tutte le strutture interessate siano al corrente dei beni che entrano in Azienda e al tempo stesso per poter usufruire immediatamente delle donazioni per la gestione dell’emergenza e le attività ad essa correlate.

“Un sostegno costante e attivo – precisa il direttore generale Chiara Serpieri – che abbiamo avuto modo di percepire fin dai primi momenti dell’emergenza. Tutta la comunità che afferisce all’Asl di Vercelli è stata vicina all’Azienda Sanitaria e ai suoi operatori impegnati nell’affrontare il covid. Gli aiuti del territorio saranno utilizzati – e in parte lo sono già stati - per migliorare i nostri servizi e in particolare le strutture così che possano essere fruibili sia oggi, sia quando la pandemia sarà passata. Mai come in questo momento ci rendiamo conto che la adeguatezza delle strutture e delle tecnologie può fare la differenza nella qualità del servizio offerto ai pazienti”.

“La solidarietà dimostrata verso l’ASL VC per fronteggiare l’emergenza – sottolinea il coordinatore per l’emergenza covid Pietro Presti – è una delle risposte più fattive e positive che l’intero territorio ha dimostrato in questo periodo così drammatico. Regolamentare, rendicontare e finalizzare concretamente questo flusso costante di donazioni non è solo un dovere di trasparenza, ma un importante riconoscimento e ringraziamento verso tutti coloro (cittadini, imprese, enti pubblici e privati) che hanno dato il loro prezioso contributo in questa fase emergenziale”.