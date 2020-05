Atena Trading riapre al pubblico lo sportello: le regole da seguire

Fase di ritorno alla normalità anche per Atena Trading che, già da oggi, giovedì 7 maggio, ha parzialmente riaperto al pubblico lo sportello clienti, garantendo l’assistenza ai Clienti in condizioni di massima sicurezza.

L’azienda, infatti, ha completato in questi giorni le procedure per la riapertura parziale degli sportelli commerciali di corso Palestro 126, adottando nuove regole di accesso legate all’emergenza Covid-19.

L’operatività dei servizi è limitata alle sole pratiche di variazioni contrattuali di acqua, luce e gas, quali: variazioni di potenza, volture, subentri e disdette. Tutte le altre pratiche (richieste di informazioni, dilazioni di pagamento, etc..) continueranno ad essere gestite esclusivamente attraverso il numero verde 800.112.077 o il sito internet www.atenalucegas.it.

In questa fase iniziale, si potrà accedere allo sportello solo su appuntamento, concordato precedentemente con l’addetto preposto all’accoglienza dei clienti in corso Palestro 126. L’orario di apertura degli sportelli sarà: dal lunedì al giovedì: dalle 8 alle 12:30 - dalle 13:30 alle 16:30 e il venerdì dalle 8 alle 12:30.

"Atena Trading - si legge in una nota - raccomanda inoltre un’attenta osservazione delle regole da parte dei clienti ai quali si richiede: di recarsi presso gli Sportelli Atena soltanto per le pratiche sopra indicate continuando a privilegiare il canale telefonico, il numero verde 800.112.077, o il sito internet www.atenalucegas.it; di evitare possibili assembramenti nelle sale d’attesa, accedendo uno per volta in funzione della disponibilità del singolo operatore, indossando sempre la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza dall'addetto allo sportello e dagli altri clienti presenti.