"Se non si usa il buonsenso, saremo costretti a richiudere tutto"

"Ieri è iniziata la Fase 2, una fase di leggera riapertura che deve essere governata soprattutto dal buonsenso, invece molte persone hanno travisato il senso del messaggio". Daniele Pane, sindaco di Trino è molto arrabbiato: la riapertura avviata lunedì non è un "liberi tutti" ma molte persone sembrano non averlo capito.

"Martedì - spiega nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione dell'emergenza Covid19 - un bar che solo ieri aveva potuto riavviare il servizio di take away, ha richiuso perché i suoi clienti non erano in grado di rispettare quattro regole di base, ovvero non sostare davanti al locale, non consumare lì in strada, indossare la mascherina e prenotare le consumazioni. Queste persone, questa famiglia, hanno dovuto richiedere l'attività per paura di prendere la multa o di favorire la trasmissione del Covid. Questo è intollerabile".

E, al di là del caso specifico, secondo il sindaco, la situazione nella cittadina non è stata delle migliori. "Ho visto in giro una quantità di persone esagerata - ha detto Pane -. Io capisco che dopo tanti giorni sia complicato continuare a restare in casa, ma sono preoccupato per la scarsa attenzione che ho visto".

Pane ricorda che "I decreti servono a dare delle regole minime, ma la legge del buonsenso deve guidarci sempre. Questa fase è molto complessa: se non migliora la situazione le libertà ci verranno tolte e io sarò il primo a far valere la possibilità di richiudere tutto qualora mi accorgessi che si creano assembramenti e situazioni di pericolo".

Trino, intanto, prosegue l'attività di prevenzione e formazione: verranno distribuite altre 1000 mascherine alle attività produttive, saranno fornite colonnine per l'erogazione di gel igienizzante ai locali pubblici e vetrofanie e adesivi per ricordare che le distanze vanno rispettate. "Cerchiamo di far di tutto per venire incontro ai cittadini e alle attività produttive - ha concluso Pane - ma il rispetto dev'essere reciproco".