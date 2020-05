Mascherine, i ringraziamenti dell'Unms a Olmo

Riceviamo e pubblichiamo.

Grazie all’avvocato vercellese Carlo Olmo siamo riusciti a consegnare a domicilio, nella misura di due ogni associato delle provincie di Biella, Novara, Vercelli e della città di Torino mascherine che non erano facili da reperire nelle nostre zone soprattutto a prezzi calmierati.

Nell’esprimere gratitudine a Olmo, anche Maestro in discipline orientali, si rischia di cadere nella retorica per le tali e tante azioni che questo avvocato vercellese ha compiuto nell’ultimo paio di mesi in relazione alla lotta contro il Covid-19. Stiamo invece scrivendo di atti molto concreti. La sua munificenza – non dimentichiamo che di tasca sua ha contribuito all’acquisto di mascherine, tute, attrezzature specifiche, ma anche al loro reperimento quando sembravano introvabili – è ormai nota a livello nazionale grazie anche alla televisione e agli altri media che hanno riscontrato l’eccezionalità di quest’uomo che ha dedicato tempo e risorse economiche per contribuire ad alleviare le pesantissime fatiche degli operatori sanitari in un primo momento, ma anche dei cittadini subito dopo, di fronte all’avanzata del Corona virus. Tengo a precisare che Carlo Olmo non riveste alcun tipo di carica pubblica e che non ha mire politiche di alcun genere. Come lui stesso ha avuto modo di sottolineare in più di un’occasione, ha “semplicemente” voluto “restituire” alla società quanto la vita gli ha generosamente – secondo sua ammissione – donato. Va, a nostro parere, sottolineato che sono parecchie le persone a cui le contingenze della vita hanno dato moltissimo, in termini di fama, successo, risultati economici, ma non tutte hanno ritenuto di spendersi per gli altri, moltissimi altri in questi mesi. Tra l’altro, conoscevamo Carlo Olmo in modo piuttosto superficiale e la meraviglia è stata che quando gli abbiamo chiesto se poteva dare una mano all’Unione Nazione Mutilati e Invalidi per Servizio, non ha battuto ciglio e soprattutto non ha lasciato tempo al tempo: nel giro di 48 ore avevamo a disposizione le mascherine per i nostri associati. Ho sempre ritenuto che gli amici siano coloro che ti rispondono “ci sono e faccio tutto il possibile per aiutarti” quando vengono interpellati. Ecco: la riconoscenza di UNMS nei confronti di Olmo consiste nel definirlo da ora in poi un nostro Amico e lui sappia che risponderemmo con la stessa sollecitudine e il medesimo impegno che lui ha dedicato alla nostra Associazione in questa occasione.