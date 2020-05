Consulenza educativa e consulenza di coppia ai tempi del Covid

La Consulenza Educativa è online. In tempi di coronavirus i servizi di consulenza e sostegno offerti dal Comune si adeguano alla necessità di mantenere il distanziamento sociale e garantire la salute, trasferendosi su nuove piattaforme.

In particolare, il settore Servizi sociali del Comune si è messo al lavoro fin dall'inizio dell'emergenza per fornire un aiuto in due ambiti particolarmente delicati della vita: il rapporto genitori - figli e quello all'interno della coppia.

"Da qualche giorno - spiegano dal settore - il servizio di Consulenza Educativa anche online, o può essere effettuato tramite telefonata. La richiesta avviene sempre inviando il modulo di richiesta alla pec del Comune, protocollo@cert.comune.vercelli.it e, per conoscenza, alla mail del Centro per le Famiglie, centrofamiglie@comune.vercelli.it , risponderà la psicologa del Centro".

Il servizio di Consulenza Educativa è uno spazio di ascolto e accoglienza a disposizione dei genitori o di altri familiari, utile per: confrontarsi sulle scelte educative nei confronti dei figli; comprendere i cambiamenti che avvengono nella famiglia durante le diverse fasi del ciclo di vita; chiarire e migliorare le relazioni all’interno della famiglia e lo stile educativo.

La consulenza è rivolta ai genitori o ad altri componenti adulti della famiglia che desiderano essere ascoltati, sostenuti e aiutati ad affrontare le difficoltà e le preoccupazioni che vivono quotidianamente nelle relazioni familiari e nello svolgimento del proprio ruolo. Il servizio è volto ad attivare e mettere in campo le risorse e le capacità della persona, poiché il principio base su cui si fonda è che i genitori sono i “migliori conoscitori” dei propri figli.

Il percorso si articola in un ciclo breve di incontri (4-6) della durata di 1 ora circa, ed è così strutturato: attivazione di una relazione di fiducia; individuazione del problema; ridefinizione del problema; progettazione e messa in atto di nuove strategie di rapporto e i colloqui sono condotti da esperti in problematiche pedagogiche e psicologiche individuali e familiari.

Il Servizio è gratuito e si svolge su appuntamento.

Per accedere al servizio è necessario compilare il modulo di richiesta ed inviarlo via mail a protocollo@cert.comune.vercelli.it

Allo stesso modo è possibile attivare una consulenza di coppia per chi si trovi a vivere momenti di crisi, di conflitto, di cambiamento che mettono a rischio il benessere del nucleo e dei suoi componenti e, in questo caso, il percorso si articola in un ciclo di incontri della durata di 1 ora circa, per un massimo di 6 incontri condotti da esperti nell’ambito delle problematiche psicologiche individuali e familiari. Anche in questo caso, il servizio viene attivato attraverso l'invio del modulo a protocollo@cert.comune.vercelli.it