"The melody project" con i ragazzi della Ferrari - IL VIDEO

Si chiama "The melody project" il canale YouTube realizzato dagli alunni della classe di pianoforte della professoressa Manuela Capelli dell'Istituto comprensivo Ferrari che, con l'hastag #restoacasaesuono hanno realizzato un bellissimo video con brevi esecuzioni musicali apprese nel corso del lockdown.

"Quando noi musicisti in orchestra ci fermiamo è perché troviamo guarda caso la... corona! Una pausa lunga a piacere. Ci sei ferma, è un momento nel linguaggio musicale di… attesa - si legge nella presentazione dei lavoro -. Ha un valore espressivo a volte molto intenso. Anche se ci sono più o meno delle regole su quanto dura questa fermata, chi dirige ha ampia libertà, sta alla sua interpretazione. Tutti i musicisti di un’orchestra attendono che il direttore dia l’attacco per ripartire! Ora, tutti fermi, pronti attenti al direttore".





La corona degli studenti ha generato "The Melody project", un canale YouTube interattivo pensato e realizzato per noi alunni della classe di pianoforte dalla professoressa Manuela Capelli.

"Con Synthesia abbiamo imparato a suonare i riff più famosi per pianoforte e synth della Pop music!". Nel video ecco un assaggio del lavoro dei ragazzi. Complimenti.