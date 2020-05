I complimenti di Salvini a Tiramani

“Mezzo milione di euro per rilanciare Borgosesia, con fondi speciali per incrementare i buoni spesa, piano scuole straordinario, 100mila euro per i centri estivi, abolizione dei parcheggi blu e niente Tari per chi è stato costretto a chiudere. Il Comune ha previsto anche incentivi per bar e ristoranti. In più, sanificazione potenziata per tutta la città. Il governo litiga, i nostri amministratori fanno. Complimenti al sindaco Paolo Tiramani e a tutta la sua squadra. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.