Borgosesia, partito l'adeguamento all'impianto che provoca cattivi odori

Si avvia alla soluzione il problema dei cattivi odori che, soprattutto tra fine 2019 e inizio 2020, erano stati avvertiti in alcune zone di Borgosesia: «Il fastidio olfattivo che si avverte in queste ore in città, infatti, non è indice di una recrudescenza del problema, ma al contrario è il segnale che sono iniziate le operazioni per una soluzione che si confida possa essere definitiva», spiega l'assessore Eleonora Guida.

Hanno infatti preso il via gli interventi di bonifica, rinviati con i blocco dei cantieri, che auspicabilmente porteranno alla soluzione del problema puzze.

«Come ormai è noto - spiega Guida - siamo alle prese con un’area in cui si trovano fanghi secchi e fanghi umidi: sono in particolare i secondi ad emanare esalazioni maleodoranti, difficili da controllare. L’intervento del Comune è stato tempestivo, sono state effettuate diverse valutazioni con esperti e, in accordo con Arpa Piemonte e Asl di Vercelli, è stata individuata una metodologia che abbina aspirazione dei fanghi e utilizzo dei cosiddetti “cannon fog”, macchine speciali che migliorano la qualità dell’aria. I tecnici aggiungono poi dei tensioattivi e degli enzimi efficaci contro gli odori. Il tutto per risolvere il problema della bonifica dell’area, nella piena tutela della salute dei cittadini».

L’intervento si protrarrà nelle prossime due settimane, tra le 9 e le 10 del mattino. Le operazioni avvengono sotto costante monitoraggio di Asl e Arpa, quindi in assoluta sicurezza per la cittadinanza: si avverte esclusivamente un disagio olfattivo, ma senza alcuna implicazione per la salute pubblica.

«Ci scusiamo con i cittadini per il fastidio che dovranno sopportare ancora per questi giorni – conclude l'assessore Guida – ma è un intervento improcrastinabile e definitivo. Ribadisco che la tutela della salute è assolutamente garantita, il monitoraggio è costante, effettuato tramite appositi canister per il monitoraggio ambientale. Chiediamo dunque ai borgosesiani un ultimo sforzo in termini di pazienza e di fiducia: presto il problema sarà definitivamente risolto».